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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

NASA согласно с выводами "Роскосмоса" о причинах разгерметизации "Союза МС-22"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Руководитель программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Международной космической станции Джоэл Монтальбано сообщил, что находится в Москве, и их представители согласны с выводами "Роскосмоса" о причинах разгерметизации корабля "Союз МС-22".

"Мы провели много съмок и осмотров отверстия, и всё указывает на микрометеорит, мы отслеживали метеоритные потоки, которые проходили в тот период, но специалисты в Хьюстоне и Москве сошлись на том, что потоки не были причиной (...). Мы в процессе получения новой видеоинформации, но мы согласны с "Роскосмосом" по этому вопросу", - сказал Монтальбано в ходе телеконференции NASA в среду.

Он отметил, что провел эту неделю в Москве и принимал участие в работе госкомиссии.

Также Монтальбано сообщил, что NASA планирует провести переговоры с частными аэрокосмическими компаниями, чтобы скорректировать график полетов кораблей к МКС.

По его словам, запуск новых кораблей к станции будет определен в ближайшие несколько недель.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в среду сообщил журналистам, что исследования подтвердили вывод о повреждении "Союза МС-22" метеороидом.

Расчет диаметра повреждения на поверхности приборного отсека корабля "Союз" при столкновении с элементом космического мусора на скорости 7 тыс. метров в секунду составил до 1 мм, сказал глава "Роскосмоса".

Глава госкорпорации также отметил, что "на состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители NASA согласились с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие".

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия не менее 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.

NASA Роскосмос МКС Союз МС-22
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