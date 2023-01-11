Поврежденный "Союз" вернется на Землю через 1-2 недели после прибытия "Союза МС-23" на МКС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Поврежденный корабль "Союз МС-22" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) спустя одну-две недели после прибытия к ней "Союза МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Обычно нам требуется около недели для проведения ротации экипажа и переноса оборудования с одного "Союза" на другой. Сейчас мы рассчитываем, что подготовим и вернём "Союз" на Землю через неделю или две после стыковки нового "Союза" с МКС", - сказал Крикалев ходе телеконференции NASA.

Он отметил, что траектория возвращения корабля на Землю и сценарий возвращения корабля будут осуществлены штатным образом

"Мы планируем вернуть некоторые результаты экспериментов и, может быть, некоторое оборудование (на "Союзе МС-22" - ИФ)", - сказал Крикалев.

По его словам, капсула корабля приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По словам Борисова, корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте.

Глава госкорпорации также отметил, что "на состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители NASA согласились с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие".

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия не менее 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.