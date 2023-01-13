Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на встрече в Вашингтоне в пятницу договорились продолжить оказывать поддержку Украине и вводить санкции против России, говорится в заявлении Белого дома.

"Мы продолжим принимать санкции в отношении России и оказывать непоколебимую поддержку Украине", - приводятся в документе слова Байдена и Кисиды.

Также они заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине.

Помимо этого Байден и Кисида отметили необходимость денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения мира в Тайваньском проливе.

"Мы подтверждаем наше стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с резолюциями СБ ООН", - сказано в пресс-релизе.

"Мы подчеркиваем, что наша позиция по Тайваню остается неизменной, и вновь заявляем о важности поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива, поскольку это неотъемлемый элемент безопасности и процветания международного сообщества. Мы выступаем за мирное решение проблем по обе стороны пролива", - также говорится в документе.

Лидеры Японии и США заявили, что Китай и КНДР представляют собой вызов в Индо-Тихоокеанском регионе. Они обратились к Пекину с призывом сообщать четкие данные об эпидемиологической ситуации в стране связи с распространением COVID-19.

Кроме того, Байден и Кисида упомянули укрепление сотрудничества стран в сфере передовых технологий, играющих роль в области национальной безопасности.

Также США и Япония намерены развивать сотрудничество в космосе, вместе работать над переходом к экологичной энергетике и принимать усилия по преодолению климатического кризиса.

В этом году к Японии перешло председательство в G7. В настоящий момент премьер Кисида находится в турне по Франции, Британии, Италии, Канаде и США.