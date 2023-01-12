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В первый день продаж были проданы 1,4 млн копий книги принца Гарри

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - За первые сутки после выхода в свет книги принца Гарри "Запасной" (Spare) в США, Великобритании и Канаде были проданы более 1,4 млн ее экземпляров, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз издательства Penguin Random House. Показатель учитывает продажи книги на бумаге, в электронном и аудиоформате.

Издатели подчеркнули, что для их компании это рекорд по продажам книг жанра нон-фикшн.

В компании добавили, что в США отпечатали 2 млн копий книги, и, с учетом спроса, будут срочно печатать дополнительные.

Для сравнения СNN напоминает, что книга экс-президента США Барака Обамы "Земля обетованная" (A Promised Land, издательство Crown) в первый день продаж в 2020 году была продана в количестве 887 000 экземпляров во вех форматах.

410-страничная книга откровений принца, написанная журналистом и писателем Дж.Р. Морингером (аудиовариант полностью начитал сам Гарри), поступила в продажу 10 января. В связи с этим некоторые магазины в Лондоне открылись в полночь.

Началу продаж предшествовала серия интервью, которые принц дал британским и американским телеканалам.

В Испании книга по ошибке появилась в продаже за несколько дней до официального релиза, и была поспешно переведена и проанализирована журналистами в многочисленных публикациях. Перевод отрывков и многие из заявлений самого принца вызвали скандал.

Всего книга вышла сразу на 16 языках. Это одна из четырех книг, на создание которых герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт с издательством. В конце 2022 года на Netflix вышел шестисерийный сериал с их участием, где они также рассказывали о себе.

В книге "Запасной" принц делится неутолимым горем по погибшей матери, рассказывает о попытках связаться с ней через медиума, о попытках заглушить боль наркотиками. Также он яростно критикует британские СМИ, в первую очередь Ричарда Мэрдока, и ассистентов членов королевской семьи за слив журналистам информации интимного характера и попытки спасти репутацию одних Виндзоров за счет репутации других.

Он также рассказывает о соперничестве с братом и наследником престола Уильямом, ныне принцем Уэльским, о привычках отца - короля Карла III, обвиняет в коварстве и интригах королеву-консорта Камиллу и жалуется на плохое отношение к его невесте и затем жене Меган, которое привело их к решению отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи и перебраться в США.

Большой резонанс получило его признание о том, что, участвуя в войне в Афганистане, он убил 25 талибов. Представители ныне правящего в стране "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) потребовали предать принца суду.

Офисы королевской семьи воздерживаются от комментариев.

США Великобритания принц Гарри герцог Сассекский Дж.Р. Морингер Penguin Random House Карл III
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