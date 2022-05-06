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Принцы Гарри и Эндрю не выйдут на балкон Букингемского дворца в юбилей Елизаветы II

Принцы Гарри и Эндрю не выйдут на балкон Букингемского дворца в юбилей Елизаветы II
Меган Маркл, принц Гарри и герцог Йоркский Эндрю (слева направо)
Фото: AP/TAСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сын Елизаветы II принц Эндрю и ее внук принц Гарри с женой не выйдут вместе с остальными членами королевской семьи на балкон Букингемского дворца 2 июня во время торжеств, посвященных платиновому юбилею царствования королевы. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источник при дворе.

Речь идет о церемонии, когда члены королевской семьи выходят на балкон, чтобы посмотреть на торжественный вынос знамени.

"После долгих раздумий королева решила, что в этом году в четверг 2 июня на балкон во время выноса знамени выйдут она сама и те члены королевской семьи, которые от ее имени исполняют официальные обязанности", - заявил источник издания.

Слухи о том, что 5 июня может состояться второй торжественный выход а балкон, куда могут пригласить и других родственников королевы, он не стал комментировать. Однако, по его словам, всех членов королевской семьи приглашали на праздничные мероприятия.

Пресс-служба герцогов Сассекских подтвердила, что принц Гарри и его жена Меган польщены и очень рады, что получили эти приглашения.

В частности, известно, что принца Эндрю и герцога и герцогиню Сассекских пригласят на торжественную службу в соборе Святого Павла.

Во время бриллиантового юбилея на балкон выходили только шесть членов королевского семейства: королева, принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуольской, принц Уильям с герцогиней Кембриджской и Гарри. Нынешнее решение Елизаветы означает, что на балкон выйдут она, принц Чарльз и Камилла, принц Уильям и Кэтрин с детьми, принцесса Анна с мужем, младший сын королевы принц Эдвард с женой и детьми, а также кузены королевы герцог Глостерский с супругой, герцог Кентский и принцесса Александра.

70-летие царствования Елизаветы фактически наступило в феврале, однако по традиции королевские юбилеи отмечают летом. Основные торжества платинового юбилея будут проходить со 2 по 5 июня.

2 июня намечается торжественный вынос знамени и с выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца. 3 июня пройдет благодарственное богослужение в соборе Святого Павла. 4 июня запланированы скачки в Эпсоме и "платиновая вечеринка" ВВС в Букингемском дворце. На 5 июня намечены Большой юбилейный обед, уличные фестивали и большой юбилейный концерт на площади у Букингемского дворца.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган решили отказаться от исполнения королевских обязанностей, 31 марта они официально сложили полномочия и лишились титулов их королевских высочеств, но сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. В британских СМИ тема отдаления Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit.

Принц Эндрю отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи в декабре 2019 года после того как ему пришлось комментировать свое знакомство с миллиардером Джеффри Эпштейном - фигурантом многочисленных дел о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. В частности, принц тогда отказался от права представлять королеву на официальных мероприятиях и от кураторства многочисленных благотворительных организаций. После того, как американка Вирджиния Джуфре заявила, что Эпштейн принудил ее к сексуальному акту с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет, и принцу грозил судебный процесс в США, он был лишен всех воинских званий. В феврале принц достиг досудебного урегулирования спора.

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