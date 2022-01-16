Принц Гарри планирует вернуть себе через суд полицейскую охрану на родине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Принц Гарри грозит подать судебный иск против британского правительства с требованием вернуть ему защиту полиции во время его визитов в Великобританию. Об этом пишет BBC News.

Пока он опасается посещать родину из-за недостаточной защиты своей безопасности. Гарри со своей семье сейчас постоянно проживают в США. Но для визитов в Великобританию он вынужден нанимать охранников американской частной фирмы. Но, жалуется принц, ее сотрудники не имеют должной квалификации для защиты персон столь высокого ранга. Также у них нет доступа к данным британских спецслужб, которая необходима для обеспечения его безопасности.

Адвокаты принца направили письмо в правительство Великобритании с требованием обеспечить Гарри на время посещений страны государственную охрану, пригрозив судебным иском. Принц обещает оплачивать все связанные с охраной расходы из собственных средств, а не за счет бюджетных денег.

Это может оказаться первым в истории Великобритании судебным иском члена королевской семьи против правительства страны.