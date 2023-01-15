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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с авиакатастрофой, сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара", - говорится в послании.

Путин попросил "передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе".

В миреСМИ сообщили о четырех россиянах на борту разбившегося в Непале самолетаЧитать подробнее

Самолет ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines разбился в воскресенье в Непале при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, он выполнял рейс из Катманду. Всего на борту самолета находились 72 человека, среди которых 68 пассажиров. По данным индийской прессы, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли.

СМИ уточняют, что на борту упавшего в Непале самолета ATR 72 находились 15 иностранцев, в том числе пять индийцев, четверо россиян, два корейца, по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Остальные 53 человека были непальцами.

Непал Владимир Путин
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