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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Российские бомбардировщики прибыли в Белоруссию на учения

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Государственные СМИ Белоруссии сообщили о прибытии во вторник в республику российских бомбардировщиков Су-34.

"Су-34 Воздушно-космических сил России прибыли на совместное летно-тактическое учение в Беларусь", - говорится в сообщении белорусского государственного телеканала ОНТ.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали о прибытии новых экипажей российских военных летчиков для участия в совместном летно-тактическом учении.

В понедельник, 16 января, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). От российской стороны участие принимает воинское формирование Воздушно-космических сил.

Учение проходит на территории республики, задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. В его ходе планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск. Также участники учений отработают высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Белоруссия
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