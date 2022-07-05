Трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Анталье

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Аксеки - Сейдишехир в турецкой Анталье, пострадали девять человек, трое из которых - российские туристы, сообщает портал Кonhaber.

"В результате столкновения туристического микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Аксеки - Сейдишехир пострадали девять человек, среди которых были российские туристки. Также получили травмы оба водителя и граждане Турции. Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи", - пишет издание.

В пресс-службе туроператора Fun&Sun "Интерфаксу" сообщили, что одна из российских туристок получила перелом руки в результате ДТП, у остальных серьезных травм нет.

"Причиной ДТП на трассе Анталья - Сейдишехи стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом, перевозившим туристов. Серьезных травм и повреждений у туристов нет. К решению ситуации подключилась страховая компания", - отметили в компании.

Там добавили, что туристы, которым потребовалась помощь медиков, были в сопровождении гида доставлены в клинику для осмотра.

"У одной пострадавшей был диагностирован перелом руки. Ей оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.