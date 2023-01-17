Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:08

Автоматы Калашникова начали производить в Индии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Индии стартовало производство автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии, сообщил "Рособоронэкспорт".

"На базе зарегистрированного и расположенного в Индии российско-индийского совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited начато производство автоматов Калашникова", - сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" во вторник.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова приведены в сообщении, заявил, что автоматы Калашникова АК-203 будут поступать в силовые структуры Индии.

В "Рособоронэкспорте" заявили, что в производственных планах совместного предприятия заложена 100-процентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии.

"Начало поставок индийской армии ожидается в ближайшее время... Кроме того, совместное предприятие сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В декабре 2021 года сообщалось, что Россия и Индия подписали контракт на совместное производство более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).

Индия Рособоронэкспорт Ростех Сергей Чемезов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Что случилось этой ночью: вторник, 17 января

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию

Движение судов по Босфору частично восстановлено

Движение судов по Босфору частично восстановлено

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Борис Джонсон напишет книгу о годах на посту премьер-министра

Борис Джонсон напишет книгу о годах на посту премьер-министра

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Турции отбуксировали севший на мель в Босфоре украинский сухогруз

В Турции отбуксировали севший на мель в Босфоре украинский сухогруз
Умершие знаменитости

Умерла Джина Лоллобриджида

Умерла Джина Лоллобриджида
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });