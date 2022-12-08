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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

"Калашников" в 2023 году выпустит доработанный автомат АК-12

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Доработанный по итогам применения в ходе специальной военной операции автомат АК-12 начнут выпускать в 2023 году, сообщил президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников.

"С начала специальной военной операции мы создали рабочую группу, которая в каждодневном режиме во взаимодействии с заказчиком все вопросы отрабатывала. У нас есть перечень замечаний уже по итогам эксплуатации (...) В 2023 году уже пойдет в очередной раз доработанный образец по итогам специальной военной операции", - сказал Лушников в эфире "Соловьев Live".

В январе 2018 года в Минобороны сообщили о решении принять на вооружение новые автоматы концерна "Калашников" – АК-12 (калибр 5,45 мм) и АК-15 (7,62 мм). АК-12 позиционируется как новый армейский автомат, АК-15 – автомат для спецподразделений.

24 августа 2021 года в концерне "Калашников" сообщили, что с министерством обороны РФ на военно-техническом форуме "Армия-2021" подписан долгосрочный контракт на поставку автоматов АК-12. "Сотни тысяч наших автоматов будут поставлены в течение ближайших лет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщали в пресс-службе концерна, АК-12 станет основным автоматом российских Вооруженных сил на следующие десятилетия.

Концерн "Калашников" уже проводил доработку автомата АК-12. В 2020 году по результатам войсковой эксплуатации в автомат были внедрены конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия и повышающие удобство его технического обслуживания.

Калашников АК-12
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