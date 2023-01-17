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Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране
Автомобильный пункт пропуска на границе России и Казахстана. Архивное фото.
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Постановлением правительства Казахстана внесены изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, а также их выезда из страны.

Текст постановления опубликован во вторник в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана и вводится в действие с 27 января 2023 года.

Документом изменены разрешенные сроки пребывания иммигрантов в Казахстане.

В частности, иммигранты без визы смогут находиться на территории Казахстана до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно - 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза установлено правило нахождения на территории Казахстана - по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Ранее в Казахстане для приезжающих без визы не было ограничения в 180 календарных дней со дня пересечения госграницы страны.

Казахстан
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