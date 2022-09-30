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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Пункт частичной мобилизации развернули в Астраханской области на границе с Казахстаном

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Около пропускного пункта "Караузек" в Астраханской области на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своем телеграм-канале в пятницу.

"Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву", - написал Бисенов.

Он подчеркнул, что повестки вручают всем россиянам, которые состоят на воинском учете.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области намерены развернуть на границе с Казахстаном временный пункт частичной мобилизации.

На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. По данным пресс-службы главы региона, здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда фиксировалось много мужчин призывного возраста.

В четверг в КПП уже начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

В среду из-за большого скопления машин в Красноярском районе было принято решение о введении режима повышенной готовности, чтобы разгрузить трассу "Астрахань - Красный Яр". Проводится совместная работа администрации района с "Астраханьавтодор" по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта. Для данных категорий также будет ограничен проезд через понтонную переправу и внутри села Красный Яр.

Кроме того, в среду в селе Караозек был усилен контроль со стороны правоохранительных органов, госавтоинспекции и пожарной охраны. Руководство районной больницы направило на дежурство дополнительную бригаду скорой помощи в районе населенных пунктов Караозек, Кошелева, Кривой Бузан, Бакланье и других близлежащих.

Астраханская область Казахстан
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