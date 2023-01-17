Нефть активно дорожает после прогноза спроса на топливо от ОПЕК

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют значительный подъем вечером во вторник благодаря позитивному прогнозу спроса на топливо от ОПЕК.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,99 (2,36%) – до $86,45 за баррель. В последний раз котировки Brent завершали торги выше $86 за баррель 1 декабря прошлого года, свидетельствует график MarketWatch.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,12 (1,4%) - до $80,98 за баррель.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом – до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля.

"Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены в связи с ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне ее повторного выхода из ограничений, связанных с COVID-19, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть", - говорится в отчете.

Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Во вторник стало известно, что экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но оказались значительно выше консенсус-прогноза, составлявшего 1,8%.

"Мы сохраняем конструктивный настрой и видим ассиметричные повышательные риски для нефтяного комплекса в этом году, - отметил стратег RBC Capital Markets Майкл Тран. - Во многом наши ожидания касаются второго полугодия, и ускорение темпов роста экономики Китая является ключевым фактором, подкрепляющим такие ожидания".