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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Brent подорожала на $86,61 на ожиданиях роста спроса в Китае

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на фоне сохраняющихся надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений.

К 8:13 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,64 (0,74%), до $86,56 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,46 (1,73%), до $85,92 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,65 (0,81%), до $80,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,32 (0,4%), до $80,18 за баррель.

Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19. Он пригласил иностранных инвесторов принять участие в восстановлении экономики страны.

Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% в годовом измерении, сообщило ранее Государственное статистическое управление. Темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале. При этом показатель превысил ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., говорится в ежемесячном отчете картеля.

"Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены в связи с ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне ее повторного выхода из ограничений, связанных с COVID-19, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть", - говорится в отчете.

Прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Трейдеры теперь ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), который будет обнародован в среду.

Brent WTI Китай МЭА ОПЕК Давос Лю Хэ
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