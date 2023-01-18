Госдума рассмотрит повышение акцизов на сигареты и отмену акцизов на вейпы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который отменяет действующие сейчас акцизы на ввоз аппаратов по электронной системе доставки никотина (ЭСДН), при этом уже с 1 марта предлагается на 11% повысить акциз на жидкость и нагреваемый табак для них и на 2% акциз на традиционные сигареты.

Поправки в законопроект (N69209-8) в понедельник, в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы, представил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Замминистра напомнил, что сейчас акцизом облагается как ввоз аппаратов по доставке никотина, так и жидкость в них. "В рамках данных поправок будет один объект налогообложения акцизом, это - жидкость в электронных системах нагревания и доставки никотина. Соответственно, ставки индексируются таким образом, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджета", - сказал он в ходе заседания. "В рамках данных поправок ставки акцизов на сигареты традиционные предлагается проиндексировать на 2% дополнительно, на жидкость и табак нагреваемый на 11%", - добавил замминистра.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, которые ранее одобрил комитет, внеплановое повышение акциза на сигареты и папиросы с 1 марта 2023 г. составит 2% - с 2 тыс. 552 руб. за 1 тыс. штук до 2 тыс. 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 536 руб. за 1 тыс. штук.

Также предлагается установить акциз на сигареты в 2024 г. и 2025 г. на 2% выше заложенного сейчас уровня повышения.

С 1 марта 2023 г. предлагается на 10,6% повысить акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания: с 7 тыс. 839 руб. за 1 кг до 8 тыс. 669 рублей за 1 кг. Ставку на 2024 г. предполагается зафиксировать на уровне 9 тыс. 16 рублей за 1 кг (сейчас в планах стоит 8 тыс. 153 руб.), а на 2025 г. ставка может составить 9 тыс. 377 руб. за 1 кг (сейчас в планах 8 тыс. 470 руб.).

Одновременно с повышением акцизов Минфин готов пойти на реформу взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и отменить взимание акциза с самих систем, оставив при этом акциз только на жидкость, которая в них содержится, независимо от одноразового или многоразового использования. В итоге из НК исчезнет акциз на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака - в 2023 г. он планировался на уровне 64 руб. за штуку. При этом на 11% с 1 марта 2023 г. предлагается повысить акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина. Сейчас на 2023 г. заложен акциз в размере 18 руб. за 1 мл, предлагается с 1 марта 2023 г. установить его на уровне 20 руб. В 2024 г. акциз может составить 21 руб. (планировалось 19 руб.), а в 2025 г. - 22 руб., в то время как ранее был заложен акциз в размере 20 руб.