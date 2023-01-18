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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В "АрселорМиттал Темиртау" произошло второе за несколько дней обрушение газопровода

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Казахстане ранним утром 18 января произошло обрушение газопровода прямого коксового газа компании "АрселорМиттал Темиртау", сообщила пресс-служба предприятия. Пострадавших нет, причина аварии выясняется.

Обрушился газопровод диаметром 2200 мм, поврежден участок длиной 20 метров, уточнили в компании.

14 января 2023 года произошло частичное обрушение газохода на территории ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау". В компании тогда также заверили, что пострадавших в результате инцидента нет.

12 января правительство Казахстана анонсировало комплексную проверку в АО "АрселорМиттал Темиртау" с привлечением независимых консультантов. Сроки проверки не были названы. Ее решили провести после взрыва при бурении газодренажных скважин в шахте имени Ленина в ноябре 2022 года. Тогда погибли пять горняков. Правительственная комиссия по расследованию причин аварии на шахте определила, что вина полностью лежит на работодателе, который ненадлежащим образом организовал работы при отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента, так и непосредственно самого предприятия.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor Mittal. Компания владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.

Казахстан АрселорМиттал Темиртау
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