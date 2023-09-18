В аварии на шахте "Казахстанская" виновным признан работодатель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия Казахстана установила, что в аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" виноват работодатель, заявил на брифинге в Караганде глава МЧС республики Сырым Шарипханов.

"По результатам работы комиссии определена 100%-ная вина работодателя, установлено 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства", - сказал он.

Эксперты пришли к выводу, что пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую из-за трения ленточного полотна по заклинившему ролику конвейера.

"Отсутствие производственного контроля со стороны инженерно-технического состава шахты "Казахстанская", а также установлены несоблюдение техники безопасности, слабый контроль энерго-механической службы. Нарушения требований безопасности и норм техрегулирования. Это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия. Повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привело к гибели работников шахты", - объяснил министр.

Помимо этого, выявлен ряд нарушений норм трудового законодательства, недостаточное количество специалистов по обслуживанию системы позиционирования, отсутствие должностных инструкций.

Всего, по словам Шарипханова, комиссия проведела ряд специальных экспертиз технических устройств и оборудования, которые эксплуатировались на момент аварии. Также проведена пожарно-техническая экспертиза для определения технических причин возникновения и распространения пожара.

17 августа утром в шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) загорелась конвейерная лента. На тот момент в шахте находились 227 человек, которых выводили на поверхность через фланговый ствол. 222 горняка были эвакуированы, из них 13 пострадали. Погибли пять человек, самому молодому из них было 27 лет, самому старшему - 58. Пожар на шахте продолжается.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что не видит перспектив дальнейшей деятельности индийского бизнесмена, председателя правления ArcelorMittal Лакшми Миттала в Казахстане, так как из года в год вложение в поддержание производства на предприятии снижаются, а аварии, в которых гибнут работники, продолжаются.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.