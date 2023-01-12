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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана объявило о комплексной проверке, которую проведут в АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) с привлечением независимых консультантов.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел 12 января встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АТМ Биджу Наиром, сообщает пресс-служба правительства.

"В рамках подписанного между министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и АМТ меморандумом казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия", - сказал Смаилов.

В "АрселорМиттал Темиртау" передали график проведения проверки. Дата ее начала и длительность в пресс-релизе не названы.

В ночь на 3 ноября 2022 года в шахте им. Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел выброс газа и взрыв. Погибли пять горняков, еще четверо отравились метаном.

Позже правительственная комиссия по расследованию причин аварии определила, что вина работодателя составила 100%. Причинами были названы неудовлетворительная организация производства работ в отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента АМТ, так и непосредственно самой шахты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 ноября заявил, что работу ArcelorMittal в стране нужно проверить.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor Mittal. Компания владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.

Казахстан АрселорМиттал Темиртау Arcelor Mittal Алихан Смаилов Виджай Гоял Биджу Наир
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