Четверо горняков погибли в Казахстане при выбросе газа в шахте

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана в шахте им. Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате выброса газа погибли четыре горняка, еще четверо госпитализированы, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в г. Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, эвакуированы 106 работников шахты.

"Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - отмечается в сообщении.