Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Четверо горняков погибли в Казахстане при выбросе газа в шахте

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана в шахте им. Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате выброса газа погибли четыре горняка, еще четверо госпитализированы, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в г. Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, эвакуированы 106 работников шахты.

"Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - отмечается в сообщении.

Казахстан Карагандинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты

СБ ООН не принял проект РФ для расследования деятельности биолабораторий на Украине

Эрдоган считает, что канцлер ФРГ изменил отношение к РФ и готов искать с ней общий язык

В Молдавии регулятор повысил тарифы на электроэнергию в 1,5 раза

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

В МИД РФ назвали первоочередной задачей предотвращение столкновения ядерных держав

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку

Санду заявила, что статус нейтралитета не защищает Молдавию

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });