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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

SsangYong рассчитывает получить квартальную операционную прибыль впервые за 6 лет

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Корейский автопроизводитель SsangYong Motor планирует отчитаться об операционной прибыли в четвертом квартале 2022 года благодаря росту продаж внедорожников, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно предварительной отчетности SsangYong, операционная прибыль компании в октябре-декабре прошлого года составила 4,1 млрд южнокорейских вон ($3,3 млн) против убытка в 57,2 млрд вон кварталом ранее и 21,3 млрд вон за четвертый квартал 2021 года.

Компания не фиксировала прибыльного квартала последние шесть лет, выдав серию из 23 квартальных убытков подряд, отмечает MarketWatch. В конце 2020 года фирма начала процедуру банкротства. В прошлом году стало известно, что автопроизводителя приобретает консорциум во главе с KG Group.

По итогам минувшего года SsangYong ожидает отразить рост выручки на 42%, до 3,424 трлн вон, и более чем двукратное сокращение операционного убытка, до 117,5 млрд вон.

SsangYong
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