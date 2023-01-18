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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Канады Анита Ананд в среду в ходе поездки в Киев объявила о намерении направить Украине 200 бронеавтомобилей, сообщает The Globe and Mail.

"Министр обороны Анита Ананд во время визита в Киев в среду заявила, что Оттава отправит Украине 200 бронеавтомобилей ", - передает газета.

Речь идет о машинах модели Senator, способных перевозить восемь пассажиров, кроме водителя и штурмана, также в них есть место для стрелка. Этот транспорт можно использовать для перевозки бойцов и экипировки, эвакуации раненых.

Стоимость этих поставок составит $90 млн. Ожидается, что все 200 бронемашин доставят на Украину к лету.

The Globe and Mail отмечает, что бронемашины - часть пакета военной помощи на сумму $500 млн, о выделении которого власти Канады объявили в минувшем ноябре. Значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины зенитного ракетного комплекса NASAMS и ракет для него.

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Между тем в минувший понедельник премьер Канады Джастин Трюдо допустил возможность поставок Украине канадских танков Leopard 2 немецкого производства - в случае поступления подобного запроса из Киева. Всего Канада имеет на вооружении более 90 таких танков.

В начале недели сообщалось, что Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдут танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90. До этого Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он ведет переговоры с союзниками о возможных поставках танков Leopard Украине, но уточнил, что какие-либо решения на этот счет Германия объявит лишь вместе с другими странами.

Западные СМИ уточняли, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

Канада Украина
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