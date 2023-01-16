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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Британский министр обороны подтвердил решение передать Киеву роту танков Challenger 2

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдет рота танков Challenger 2, бронированные ремонтно-эвакуационные машины и самоходные артиллерийские установки AS-90. Как пишет Guardian об этом в Палате общин объявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Ранее офис британского премьера Риши Сунака сообщал, что Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 уже в ближайшие недели в рамках намеченного правительством ускорения военной помощи. Из пресс-релиза следовало, что Украине передадут 14 танков и 30 самоходных орудий AS-90.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставляемые Украине танки "горят и будут гореть как остальные", а СВО будет продолжаться. Он предупредил, что передача Украине новых вооружений не изменит ситуацию на местах, но доставит больше бед государству Украина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Challenger 2 Великобритания Украина Бен Уоллес Challenger 2 AS-90
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