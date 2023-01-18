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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Участники контактной группы по Украине обсудят передачу Киеву более современных вооружений

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Участники контактной группы по Украине позже на этой неделе обсудят тему предоставления Киеву дополнительного вооружения, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы встретимся в Рамштайне в рамках возглавляемой США контактной группы по Украине. Основной темой будет усиление поддержки (Украины) путем передачи более современных и тяжелых вооружений", - сказал Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Встреча контактной группы состоится 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии. В ней, в частности, примут участие Столненберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны многих западных стран.

Украина НАТО Йенс Столтенберг
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