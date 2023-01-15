Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью германским СМИ сообщил, что в ближайшее время Украина получит очередные партии тяжелого вооружения.

"Недавние обязательства, касавшиеся поставок тяжелого вооружения, важны, в ближайшем будущем я ожидаю больше (поставок). Важно, чтобы мы поставляли Украине вооружение, в котором она нуждается", - сказал он.

Ранее на этой неделе стало известно о дебатах в Германии относительно направления в Украину танков Leopard. Ожидается, что решение может быть принято в течение следующей недели. Кроме того, в Лондоне заявили о планах передать Украине танки Challenger 2 и несколько вертолетов Apache.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 января 2023 годаВоенная операция на Украине
НАТО Украина Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 января

В Молдавии подорвали боеголовку упавшей накануне ракеты

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что субботние удары по системе военного управления ВСУ достигли целей

Понедельник в Непале объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы

Понедельник в Непале объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы

СМИ сообщили о четырех россиянах на борту разбившегося в Непале самолета

Пассажирский самолет разбился в Непале

Пассажирский самолет разбился в Непале

Лондон запланировал направить на Украину вертолеты Apache

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });