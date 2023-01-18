США в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Власти США планируют в пятницу объявить о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации собеседников агентства, в пакет войдут колесные бронированные машины Stryker.

В пятницу, как сообщалось, на американской базе ВВС Рамштайн в Германии состоится встреча контактной группы по Украине. В ней примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны многих западных стран.