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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

США в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Власти США планируют в пятницу объявить о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации собеседников агентства, в пакет войдут колесные бронированные машины Stryker.

В пятницу, как сообщалось, на американской базе ВВС Рамштайн в Германии состоится встреча контактной группы по Украине. В ней примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны многих западных стран.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 января 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Stryker Рамштайн
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