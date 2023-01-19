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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

NYT сообщила, что США склоняются к передаче Украине оружия для ударов по Крыму

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что Киеву необходимо предоставить оружие для нанесения удара по Крыму, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам американских чиновников, после месяцев дискуссий с украинскими чиновниками администрация Байдена стала соглашаться, что Киеву, возможно, потребуется сила, чтобы нанести удар по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Позиция администрации Байдена изменилась, когда там пришли к выводу, что "если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах".

Кроме того, как заявили собеседники издания, опасения, что Кремль нанесет ответный удар с использованием тактического ядерного оружия, ослабли, но риски остаются. Теперь администрация Байдена рассматривает "один из самых смелых шагов" - помощь Украине в атаке на полуостров.

По данным газеты, американские чиновники обсуждают с украинскими коллегами использование для этих целей поставляемого американцами оружия - от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley.

Однако Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые понадобились бы Киеву для нанесения ударов по российским объектам на полуострове, отмечает издание.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Крым
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