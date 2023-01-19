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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Politico узнало, что танки Abrams не вошли в новый пакет американской военной помощи Киеву

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Танки M1 Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором власти США планируют объявить в пятницу, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

При этом, по данным издания, новый транш помощи будет включать дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику, в том числе боевые бронированные машины Stryker, а также бомбы малого диаметра наземного базирования.

Собеседники отметили, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять M1 Abrams. По словам одного из источников, это связано с проблемами материально-технического обеспечения и технического обслуживания танков, а не с опасением, что их передача может привести к эскалации конфликта.

Также источники Politico заявили, что администрация США отказалась от отправки Киеву боеприпасов дальнего радиуса действия.

Между тем The New York сообщила со ссылкой на источники, что администрация Байдена склоняется к тому, чтобы передать Украине вооружение для нанесения ударов по Крымскому полуострову.

Ранее СМИ со ссылкой на американских официальных лиц писали, что США планируют в пятницу объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Abrams
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