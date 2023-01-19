Франция изучает возможность направить Украине танки Leclerc

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство Франции прорабатывает вариант с возможной отправкой Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc ("Леклерк"). Об этом сообщает в четверг Politico со ссылкой на неназванного представителя французских властей.

"Это сложный вопрос, и в Париже его еще не решили. Но мы думаем по этому поводу", - сказал источник.

Он отметил, что ситуацию может прояснить совместное заседание кабминов Франции и ФРГ, намеченное на воскресенье.

Ранее Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC – тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

Западные СМИ уточняли, что хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ведет консультации с союзниками по поводу возможной передачи танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами. В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок танков в том случае, если сначала свои танки передадут США.

Politico сообщало со ссылкой на источники, что танки M1 Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором власти США планируют объявить в пятницу.