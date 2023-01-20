СК Армении назвал причиной пожара в казарме попытку офицера разжечь печь бензином

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Выяснился ряд обстоятельств пожара, произошедшего в помещении личного состава инженерно-саперной роты воинской части Минобороны Армении и унесшего жизни 15 солдат.

Как сообщает Следственный комитет республики, офицер инженерно-саперной роты в звании капитана, который находился на дежурстве, попытался разжечь печь бензином в пластиковой таре емкостью пять литров.

"После заправки печи бензином вспыхнуло пламя, дежурный капитан, получив ожоги, машинально отбросил находящуюся в руке емкость с бензином в сторону (...) Затем с военнослужащим, находившимся в суточном наряде, выбрался из здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факты подтверждаются показаниями свидетелей, которые сообщили, что в помещении находилось 10 пятилитровых канистр с бензином.

"В результате быстрого распространения огня военнослужащие не смогли воспользоваться дверью, сослуживцы, находившиеся снаружи, помогли двум военнослужащим выбраться", - сообщает Следственный комитет.

Один из водителей-срочников, находившихся снаружи, дважды врезался в стену здания на автомобиле "Урал", чтобы пробить брешь и вывести сослуживцев.

"Однако из-за быстрого распространения огня не смогли эвакуировать остальных военнослужащих, находившихся в помещении, в результате чего погибли 15 призывников. Их тела были вывезены после того, как пожар был потушен", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

В одной из воинских частей Министерства обороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, в четверг произошел пожар, погибли 15 военнослужащих.