Профсоюз оценил в 400 тысяч число протестующих в Париже против пенсионной реформы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Париже на демонстрацию против запланированной пенсионной реформы вышли 400 тысяч человек, заявил организовавший акцию профсоюз Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Об этом сообщает BFMTV. Парижская полиция пока не высказывала свою оценку численности протестующих.

Источник BFMTV в полиции сказал, что с учетом всех регионов количество протестующих превысило миллион. Официальные данные будут опубликованы позднее вечером. Генеральный секретарь CGT Филипп Мартинез оценил общее число участников протестов примерно в 2 миллиона. Ранее он говорил, что считает возможным вывести на улицы миллионы против реформы.

По данным префектуры Парижа на 17:00 по местному времени, в городе были задержаны 30 протестующих. Большинство из них были задержаны за то, что кидались камнями и другими предметами, имели при себе оружие или нападали на полицейских. Le Figaro сообщил еще о 17 задержанных в Лионе.

Уличные протесты во Франции сопровождаются забастовками школьных учителей и работников транспортной сферы.

Комментируя происходящее, президент Эммануэль Макрон заявил, что считает реформу справедливой и необходимой и проведет ее со всей решимостью и полной ответственностью, но с уважением к трудящимся и в диалоге с ними, сообщает АР. Он выразил надежду, что демонстрации пройдут без насилия. При этом он добавил, что "это законно высказывать свое мнение", напомнив, что это "принцип демократии".

Министр труда Франции Оливье Дюссо в эфире RTL признал масштаб протестов, но назвал нормальной реакцию протестующих на анонсированную реформу.

"Нормально, что подобное вызывает беспокойство, мы это знаем, - сказал чиновник. - Нужно прислушаться к требованиям демонстрантов".

Реформу он назвал необходимой и правильной и пообещал объяснять ее недовольным и убеждать их.

В день общенациональной забастовки 19 января против пенсионной реформы впервые за много лет французские профсоюзы выступили единым фронтом. Против увеличения возраста выхода на пенсию до 64 лет выступили работники различных отраслей: транспорта, энергетики, образования и других. Забастовка привела к нарушению графиков движения на железнодорожном транспорте, сбоях на линиях метро и городского транспорта, а также работы аэропортов.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января основные направления пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает ввести с 1 сентября 2023 года. Чиновники хотят постепенно сдвигать возрастной порог выхода на пенсию с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.