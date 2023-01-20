Что случилось этой ночью: пятница, 20 января

Протесты против пенсионной реформы во Франции, новая партия вооружений для Украины от США, призыв США к РФ о снижении градуса риторики о риске ядерной войны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МВД Франции сообщило о более 1 млн участников акции протеста против пенсионной реформы. При этом профсоюзы указали, что количество протестующих превысило 2 млн человек.

- США объявили о выделении новой партии вооружений Украине на $2,5 млрд. В частности, в нее вошли боеприпасы для ракетных систем NASAMS и РСЗО HIMARS, восемь систем ПВО Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.

- В США снова призвали Россию снизить градус риторики о риске ядерной войны. Так представитель Белого дома Оливия Далтон ответила на слова Дмитрия Медведева об угрозе ядерного конфликта, сославшись на предыдущий комментарий Джо Байдена.

- СК Армении назвал причиной пожара в казарме попытку офицера разжечь печь бензином. Отмечается, что факты подтверждаются показаниями свидетелей, которые сообщили, что в помещении находилось 10 пятилитровых канистр с бензином.

- Москалькова попросила МККК активизировать посещение российских военнопленных на Украине. Она также договорилась с президентом организации о совместной работе по эвакуации гражданских лиц, воссоединению семей и поиску пропавших без вести.