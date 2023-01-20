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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Кремль указал на юридические ограничения по передаче российского оружия Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле напомнили о юридических ограничениях для стран-получателей российского оружия на фоне попыток Пентагона убедить латиноамериканские страны передать Украине имеющееся у них вооружение из России.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать заявление Пентагона о том, что США работают с девятью странами Латинской Америки, в частности, с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, чтобы добиться от них передачи Украине имеющегося у них вооружения российского производства. Пескова спросили, стал ли такой шаг США неожиданностью для Кремля, и есть ли у Москвы уверенность, что латиноамериканские партнеры не пойдут на поводу у Вашингтона.

"В наше время вообще трудно представить, что может стать неожиданностью", - отметил пресс-секретарь президента.

"Здесь очень важны правовые и юридические ограничения поставок в третьи страны, потому что любые поставки обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения", - подчеркнул он.

По его словам, в Кремле будут очень внимательно следить за развитием этой ситуации.

Куба Венесуэла Никарагуа США Украина Дмитрий Песков
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