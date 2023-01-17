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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Мадриде пока не обсуждают вопрос о возможности поставок танков Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Испания пока не намерена направлять тяжелое вооружение на Украину, сообщил во вторник в Давосе министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"У Испании нет планов поставлять танки", - сказал он во время прошедшей в рамках Всемирного экономического форума дискуссии, в которой также приняли участие президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

"В данный момент нет", - подтвердил Альбарес позже в беседе с корреспондентом испанского издания El Mundo позицию испанских властей.

В то же время он отметил, что на следующей встрече министров обороны стран-союзниц (по НАТО) Испания поддержит меры ради "лучшего для Украины".

Ранее стало известно, что Лондон намерен поставить Киеву танки Challenger 2 уже в ближайшие недели. О готовности передать Украине танки Leopard заявили и в Варшаве, в то время как в Берлине по вопросу о поставках танков Киеву пока не определились.

Испания Украина
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