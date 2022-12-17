Президент Перу отказалась уходить в отставку и требует досрочных выборов

Президент Перу Дина Болуарте (в центре) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не считает нужным уходить со своего поста и призвала Конгресс (парламент страны) одобрить проведение досрочных выборов, сообщают испаноязычные СМИ.

По ее словам, ее отставка "не решит проблемы". Она отметила, что со своей стороны сделала все, что могла, в частности направила в Конгресс законопроект о проведении выборов.

"Я требую, чтобы пересмотрели возможность проведения голосования по выборам", - заявила она.

16 декабря Конгресс не стал одобрять предложенную конституционную реформу о переносе выборов на 2023 год.

Кризис власти разразился в Перу ранее в декабре, когда прежний президент Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией. Несмотря на принятые президентом меры, парламентарии все равно собрались на заседание и объявили Кастильо импичмент. Вскоре его задержали и поместили под стражу, против него открыто уголовное расследование.

Вслед за этими событиями в ряде районов страны начались беспорядки. Латиноамериканские СМИ отмечают, что Болуарте, судя по всему, пока не удается стабилизировать политическую обстановку в стране.