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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Что произошло за день: суббота, 21 января

Сбербанк открыл банкоматы в Крыму, расчеты систем ПВО С-300 отработали отражение атак в Подмосковье, Турция отменила визит министра обороны Швеции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак условного противника. В Минобороны РФ сообщили, что было задействовано более 150 военнослужащих, свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

- Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона из-за антитурецких акций, проходящих в стране.

- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Двуречье в ДНР.

- В Сочи в районе поселка Солохаул воздушный шар застрял на дереве в горах. Полет совершали пять человек, в том числе дети. Спасатели обнаружили всех пассажиров, их состояние оценили как удовлетворительное.

- Сбербанк установил банкоматы в Ялте, Севастополе и Симферополе в мобильных офисах (автомобилях). В селе Оползневое также появился банкомат - в помещении.

- Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open. Он победил болгарина Григора Димитрова. Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение британцу Дэниелу Эвансу и вышел в четвертый круг. Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Польши Магде Линетт в третьем круге турнира.

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Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

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