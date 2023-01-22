Глава МИД Великобритании заявил о планах добиться поставок Украине танков производства ФРГ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Британские власти все так же желают достичь международного соглашения, которое позволит поставлять танки немецкого производства Украине, заявил в воскресенье глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Конечно, я хочу видеть украинцев, оснащенных таким вооружением как танки Leopard 2 и артиллерией, которую поставляем мы и другие страны", - приводят его слова британские СМИ.

Он отметил, что продолжит переговоры с коллегами из стран НАТО, чтобы обеспечить Украину поставками нужной экипировки. Говоря о степени поддержки Германией Украины, министр сказал, что в этом вопросе "каждая страна идет настолько далеко, насколько может, и каждая страна будет поддерживать Украину наиболее приемлемым для себя образом".

Ранее на этой неделе представители оборонных ведомств примерно 50 стран, а также руководители НАТО собирались на американской базе Рамштайн в ФРГ с целью обсудить военную помощь Украине. В итоге глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стороны не смогли прийти к согласию в отношении возможной передачи танков Leopard 2 Киеву.

До этого Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, но им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений. Тем не менее, пока что Берлин не дал разрешения на реэкспорт этих танков.

В начале недели сообщалось, что Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдут танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Масса - 62,5 т, считается одним из наиболее тяжелых западных танков. В 2008 и 2014 года проводились модернизации танков, последняя из них предполагает продление службы Challenger 2 до 2035 года. Всего британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.