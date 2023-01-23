Подозреваемый в причастности к стрельбе в калифорнийском Монтерей-Парке был найден мертвым

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Подозреваемый в стрельбе в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния найден мертвым при штурме грузового фургона, сообщает Los Angeles Times.

Многочисленные источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что водитель скончался от огнестрельного ранения.

Ранее в воскресенье источники в правоохранительных органах сообщили телеканалу CNN, что полиция пыталась остановить белый грузовой фургон, водитель которого, вероятно, причастен к стрельбе в Калифорнии, из-за которой погибли 10 человек.

Как сообщалось, мужчина открыл огонь во время празднования Нового года по лунному календарю в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния.

Монтерей-Парк расположен примерно в 16 км к востоку от центра Лос-Анджелеса, в городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии.