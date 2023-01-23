В ESA ожидают возвращения из России навигационной камеры со станции "Луна-25"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские специалисты сняли камеру Pilot-D с межпланетной станции "Луна-25", скоро прибор вернут Европейскому космическому агентству (ESA), сообщил директор ESA по пилотируемым и роботизированным полетам Дэвид Паркер.

"Она (камера) была снята с посадочного модуля "Луны-25". Её возвращение в Европу сейчас планируется", - сказал Паркер на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Единственное оборудование, доставленное из Европы в Россию в рамках подготовки к миссии "Луна-25", это камера Pilot-D, которая представляет собой небольшую демонстрационную камеру для навигации и посадки на Луну", - сказал он.

Также Паркер сообщил, что никакого другого оборудования, связанного с российской лунной программой, в Россию не отправлялось.

13 апреля 2022 года в ESA сообщили о прекращении сотрудничества с Россией по лунным миссиям. Приборы, предназначавшиеся для российских лунных миссий, будут переориентированы на другие цели.

Тогда же глава ESA Йозеф Ашбахер попросил "Роскосмос" снять прибор Pilot-D с российской станции "Луна-25" и отправить его на хранение.

В пресс-службе "Роскосмоса" тогда сообщили, что решение ESA снять навигационную камеру Pilot-D с "Луны-25" не повлияет на выполнение задач автоматической станции.

Как отмечали в госкорпорации, запуск станции "Луна-25" запланирован на июль-октябрь 2023 года.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.