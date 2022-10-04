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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В "Роскосмосе" заявили, что к 2030 году РФ будет готова к высадке космонавтов на Луну

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - К 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"К 2030 году мы технологически будем готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - сказал он на пленарном заседании Дней космической науки в Институте космических исследований РАН.

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По его словам, в настоящее время Россия готовится к запуску в 2023 году межпланетной станции "Луна-25", за ней последуют "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28".

7 сентября в "Роскосмосе" сообщили, что запуск станции "Луна-25" отложен на июль-октябрь 2023 года из-за проблем с допплеровским измерителем скорости и дальности (ДИСД-ЛР), который отвечает за посадку космического аппарата на поверхность Луны. По данным госкорпорации, характеристики прибора не соответствуют техническому заданию.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Роскосмос Луна
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