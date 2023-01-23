Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Казахстан вводит запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов на шесть месяцев.

Соответствующий совместный приказ министерства энергетики, заместителя премьер-министра - министра финансов, министра внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Согласно документу, запрет не касается случаев вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.

В Казахстане с 21 ноября 2021 года по 21 мая 2022 года действовал запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов с территории республики автомобильным транспортом. Позже запрет был продлен еще на полгода. Тогда в Минэнерго страны сообщали, что запрет вводитсядля обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики и недопущения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.