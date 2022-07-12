Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:45

Казахстан ввел ограничения на вывоз нефтепродуктов до середины января 2023 года

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов, который истек в мае, вновь введен в Казахстане на шесть месяцев, следует из совместного приказа министра энергетики Казахстана и других ведомств о вопросах вывоза нефтепродуктов.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (...), за исключением смазочных масел (...), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в приказе.

Запрет вводится с 12 июля 2022 года.

Как сообщалось, введенный в ноябре 2021 года запрет на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов) автотранспортом истек 21 мая 2022 года. Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что мораторий будет продлен еще на полгода.

Казахстан Болат Акчулаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Голосование в СБ ООН по трансграничной помощи в Сирию намечено на вторник

Военная операция на Украине

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS

Больница и дома повреждены в результате удара по Новой Каховке в Херсонской области

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Ринат Ахметов передаст медиабизнес на Украине государству

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });