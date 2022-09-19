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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Казахстан временно запретил вывоз угля автомобильным транспортом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане введен временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом в интересах местных потребителей, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи", - говорится в сообщении.

Решение принято вместе с угольными разрезами и администрациями регионов, чтобы обеспечить ближайший отопительный сезон и не допустить дефицита угля зимой.

Казахстан Мининдустрии
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