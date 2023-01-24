Маск назвал "абсолютно правдивым" твит про финансирование выкупа акций Tesla

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сообщение Илона Маска в Twitter по поводу выкупа акций производителя электромобилей Tesla Inc. в 2018 году было "абсолютно правдивым", заявил сам миллиардер в ходе судебного заседания в Сан-Франциско. По его словам, он был уверен, что заручился финансированием для этой сделки как от саудовского инвестфонда, так и за счет своей доли в SpaceX.

В августе 2018 года бизнесмен написал, что собирается выкупить акции автопроизводителя по цене $420 за бумагу, отметив, что "финансирование обеспечено". Сделка в итоге не состоялась.

Один из инвесторов Tesla Глен Литтлтон подал в суд на Маска, компанию и членов ее совета директоров на тот период, утверждая, что сообщения были ложными и стоили инвесторам несколько миллиардов долларов в связи с начавшейся волатильностью цен на акции, опционы и облигации Tesla.

Представители суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) "высказывались недвусмысленно" по поводу сделки, заявил Маск. Он также упомянул о своей крупной доле в аэрокосмической SpaceX, отметив, что даже "только это одно означало, что финансирование обеспечено".

"Мой твит был правдивым, абсолютно правдивым", - сказал Маск.

В 2018 году бизнесмен договорился выплатить штраф в размере $20 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающихся сообщений в Twitter. Он также ушел с поста председателя совета директоров автопроизводителя, но остался в должности CEO. Кроме того, сама компания согласилась выплатить аналогичный штраф.

Акции Tesla подорожали на 0,7% на дополнительных торгах в понедельник. За 12 месяцев капитализация компании упала на 53,6%.