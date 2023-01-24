В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции

В Хельсинки считают, что вступление Финляндии и Швеции в альянс отложат до выборов в Турции в мае

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) не исключает, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена без привязки к заявке Швеции.

"Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени", - заявил Хаависто во вторник, его цитируют финские СМИ.

Однако, по словам Хаависто, еще слишком рано занимать позицию по этому вопросу.

"Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции по-прежнему заключается в том, чтобы страны стремились вступить в НАТО одновременно", - сказал глава МИД.

По словам Хаависто, "вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет отложено как минимум до выборов в Турции". Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Он также отметил, что Финляндия, Швеция и Турция пытаются договориться о новой трехсторонней встрече в начале весны для оценки ситуации.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

В последние дни в Швеции прошли масштабные антитурецкие протесты, которые обострили отношения между двумя странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник вечером, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.