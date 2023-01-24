Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции

В Хельсинки считают, что вступление Финляндии и Швеции в альянс отложат до выборов в Турции в мае

В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) не исключает, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена без привязки к заявке Швеции.

"Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени", - заявил Хаависто во вторник, его цитируют финские СМИ.

В миреТурция может на несколько месяцев заморозить рассмотрение вопроса о приеме Швеции в НАТОЧитать подробнее

Однако, по словам Хаависто, еще слишком рано занимать позицию по этому вопросу.

"Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции по-прежнему заключается в том, чтобы страны стремились вступить в НАТО одновременно", - сказал глава МИД.

По словам Хаависто, "вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет отложено как минимум до выборов в Турции". Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Он также отметил, что Финляндия, Швеция и Турция пытаются договориться о новой трехсторонней встрече в начале весны для оценки ситуации.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

В последние дни в Швеции прошли масштабные антитурецкие протесты, которые обострили отношения между двумя странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник вечером, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.

Финляндия Швеция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 24 января

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Посол РФ в США Антонов встретился в Вашингтоне с новым американским послом в Москве Трейси

В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну

Что произошло за день: понедельник, 23 января

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Работу по созданию совместной аргентинско-бразильской валюты начнут на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });