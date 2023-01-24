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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Более 90% опрошенных в Турции высказались против поддержки членства Швеции в НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Свыше 90% опрошенных в Турции выступают против поддержки Анкарой членства Швеции в НАТО, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на собственный интернет-опрос.

Агентство провело опрос на собственной странице в твиттере, спросив у подписчиков: "Должна ли Турция поддержать членство Швеции в НАТО?". На этот вопрос 92,5% подписчиков агентства в этой соцсети ответили отрицательно и 7,5% - положительно. Голосование длилось сутки, в нем приняли участие свыше 50 тыс. человек.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

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На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

В последние дни в Швеции прошли масштабные антитурецкие протесты, которые обострили отношения между двумя странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник вечером, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.

"Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО", - подчеркнул он.

Турция Швеция НАТО
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