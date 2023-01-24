В Швеции возникли вопросы к идее отдельного вступления Финляндии в НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Слова главы финского МИД Пекки Хаависто, который допустил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО порознь, вопросы в Стокгольме. Вскоре Хаависто заверил, что две страны по-прежнему работают над одновременным вхождением в состав альянса.

Утром 24 января Хаависто сказал, что если процесс вступления Швеции в альянс слишком затянется, Финляндии, вероятно, придется рассмотреть другие варианты. Шведские СМИ быстро распространили его заявление, и министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что хотел бы уточнить позицию финской стороны.

Хаависто после этого созвал срочную конференцию и рассказал, что успел обсудить ситуацию с шведским коллегой.

"Мы с Биллстремом сошлись на том что, несмотря на все эти препятствия, совместный путь Финляндии и Швеции в НАТО будет продолжаться. Мы вместе работаем над тем, чтобы обе страны одновременно стали членами НАТО", - сказал Хаависто.

По его словам, "у нас было общее понимание, что может быть задержка по крайней мере на несколько недель".

Хаависто считает, что следующее окно для ратификации - между турецкими выборами в середине мая и предстоящим 11-12 июля саммитом НАТО в Вильнюсе. Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Министр добавил, что Финляндия, Швеция и Турция пытаются договориться о новой трехсторонней встрече в начале весны для оценки ситуации.

Биллстрем подтвердил шведскому телевидению SVT, что он находится в контакте с Финляндией, чтобы понять, что его финский коллега имел в виду под своими утренними комментариями.

"Швеция соблюдает трехстороннее соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией в отношении двух запросов Северных стран об одновременном вступлении в НАТО, - сказал шведский министр. - Это соглашение соблюдалось в прошлом и будет соблюдаться и впредь".

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля 2022 года. Турция согласилась на такой шаг только в обмен на определенные требования к обеим скандинавским странам. Затем началась процедура ратификации протоколов каждой из стран НАТО. Из 30 стран-союзниц протоколы еще не ратифицировали Турция и Венгрия.