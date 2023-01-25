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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Финляндия готова принять участие в той или иной мере в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в среду на пресс-конференции в Риге, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Отвечая на вопрос об участии в поставке танков Leopard 2 на Украину, он сказал: "У нас также есть "Леопарды" в Финляндии, и мы считаем, что если будет общий пакет - теперь, надеюсь, Германия станет частью этого пакета - мы готовы участвовать так или иначе".

Он отметил, что, например, отправка "Леопардов" будет означать необходимость обучения танкистов.

По словам Хаависто, "Финляндия рассмотрит лучший способ участия, когда пакетное решение будет готово".

Ранее в среду газета El Pais написала, что Испания будет готова присоединиться к программе поставки танков Leopard 2 на Украину, если Германия не будет этому препятствовать.

Немецкая газета Der Spiegel сообщила во вторник, что канцлер страны Олаф Шольц одобрил отправку боевых танков Leopard 2 на Украину, а также дает другим странам разрешение на поставку "Леопардов".

Финляндия Украина Leopard 2
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