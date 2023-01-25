Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Иран завершил все юридические формальности для оформления членства в ШОС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Парламент Ирана - меджлис одобрил в среду законопроект о меморандуме об обязательствах страны в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в среду иранские СМИ.

За принятие законопроекта проголосовал 161 депутат, три парламентария воздержались, два - проголосовали против.

Таким образом, Иран завершил все необходимые юридические формальности для оформления членства в ШОС.

В миреИран пообещал Евросоюзу и Великобритании ответные санкцииЧитать подробнее

"Вступление Ирана в ШОС имеет особое значение с экономической, социальной и международной точек зрения в целях преодоления санкций и в соответствии с усилением экономической дипломатии со странами-членами организации", - заявил заместитель вице-президента Ирана по парламентским делам Али Адяни, слова которого приводят иранские СМИ.

В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС. Процесс вступления страны в эту региональную организацию начался в 2021 году.

15 сентября 2022 года глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и генеральный секретарь организации Чжан Мин подписали в Самарканде меморандум об обязательствах страны в целях получения статуса государства-члена ШОС, после чего было оформлено окончательное решение о предоставлении Ирану этого статуса.

27 ноября 2022 года меджлис принял законопроект о вступлении Ирана в ШОС.

Иран ШОС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Microsoft сообщила об устранении проблем с доступом к сервисам

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину

В аэропорту Берлина отменены все рейсы в связи с забастовкой

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Что случилось этой ночью: среда, 25 января

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Посол США в Москве Трейси приступит к исполнению обязанностей до конца января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });