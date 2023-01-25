В испанской правящей коалиции спорят по поводу передачи Leopard 2 Украине

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В испанской правящей коалиции появились разногласия по вопросу о том, следует ли Мадриду участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине, пишет в среду газета El Pais.

"Вопрос об отправке Leopard в Киев привел к новому росту напряженности внутри коалиции. Возникли разногласия по поводу стратегии правительства в том, что касается конфликта на Украине", - отмечает издание.

"Генсек партии "Подемос" Илоне Беларра, занимающая пост министра по социальным вопросам, в среду выступила против отправки танков", - говорится в статье. "Сейчас настал момент, чтобы занять место среди лидеров в попытках дипломатического урегулирования", - считает она.

По словам лидера "Подемос", последствия передачи танков Leopard 2 Украине невозможно предсказать. "Многие эксперты предупреждали нас, что передача танков Leopard лишь приведет к эскалации и может спровоцировать непредсказуемую и опасную ответную реакцию Москвы", - считает Беларра.

"Мирное урегулирование возможно только через переговоры и деэскалацию. Именно над этим должна работать Испания", - подчеркнула она.

Ранее El Pais сообщила, что возглавляемое социалистами правительство Испании будет готово присоединиться к программе поставки танков Leopard 2 на Украину, если Германия не будет этому препятствовать. В Берлине, в свою очередь, объявили в среду, что разрешат подобные поставки.